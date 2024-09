Börse Zürich in Rot: SPI zeigt sich zum Start des Mittwochshandels leichter

Der SPI fällt nach den Gewinnen vom Vortag am Mittwoch in die Verlustzone.

Der SPI tendiert im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,25 Prozent schwächer bei 15 865,68 Punkten. Der Börsenwert der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2,166 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,222 Prozent schwächer bei 15 870,27 Punkten in den Handel, nach 15 905,66 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 15 871,88 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 15 865,68 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des SPI

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SPI bislang ein Minus von 0,249 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.08.2024, wies der SPI einen Stand von 15 791,89 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 11.06.2024, wurde der SPI auf 16 031,70 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 11.09.2023, wies der SPI 14 460,25 Punkte auf.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 8,89 Prozent. Bei 16 557,98 Punkten markierte der SPI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 455,60 Punkten erreicht.

Heutige Tops und Flops im SPI

Zu den Top-Aktien im SPI zählen derzeit HOCHDORF (+ 35,48 Prozent auf 4,20 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (+ 4,27 Prozent auf 0,22 CHF), Xlife Sciences (+ 3,80 Prozent auf 27,30 CHF), ams (+ 2,64 Prozent auf 0,86 CHF) und Molecular Partners (+ 1,77 Prozent auf 4,60 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen hingegen Relief Therapeutics (-3,85 Prozent auf 2,50 CHF), Novartis (-2,47 Prozent auf 96,37 CHF), Sandoz (-2,23 Prozent auf 34,63 CHF), Addex Therapeutics (-1,64 Prozent auf 0,07 CHF) und SGS SA (-1,08 Prozent auf 93,40 CHF).

SPI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Novartis-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 238 115 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 245,824 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SPI-Titel

Unter den SPI-Aktien weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Talenthouse-Aktie mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Adecco SA-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,94 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

