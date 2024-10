Börse Zürich: SPI zum Start des Montagshandels im Aufwind

Um 09:12 Uhr geht es im SPI im SIX-Handel um 0,26 Prozent aufwärts auf 16 253,69 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,189 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,233 Prozent auf 16 248,91 Punkte an der Kurstafel, nach 16 211,07 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 16 239,71 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 16 253,69 Zählern.

So entwickelt sich der SPI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.09.2024, verzeichnete der SPI einen Stand von 16 006,04 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.07.2024, verzeichnete der SPI einen Wert von 16 416,30 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, den Stand von 14 240,25 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 11,56 Prozent. Das Jahreshoch des SPI beträgt derzeit 16 557,98 Punkte. Bei 14 455,60 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

SPI-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen aktuell Relief Therapeutics (+ 5,32 Prozent auf 4,55 CHF), Kudelski (+ 5,26 Prozent auf 1,40 CHF), Addex Therapeutics (+ 4,00 Prozent auf 0,07 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (+ 4,00 Prozent auf 0,13 CHF) und Newron PharmaceuticalsAz (+ 3,93 Prozent auf 7,66 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen derweil DOTTIKON ES (-1,79 Prozent auf 247,00 CHF), V-Zug (-1,75 Prozent auf 56,00 CHF), Swatch (N) (-1,65 Prozent auf 35,80 CHF), Swatch (I) (-1,62 Prozent auf 179,10 CHF) und IVF HARTMANN (-1,44 Prozent auf 137,00 CHF).

Welche SPI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im SPI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 323 444 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SPI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 247,818 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Aktien

Im SPI hat die Talenthouse-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index verzeichnet die CPH Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,28 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

