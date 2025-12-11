Börsenphänomen: Nextdoor-Aktie zeigt Volatilität und nährt Gerüchte über Meme-Entwicklung

Die Aktie von Nextdoor erlebt eine Rally, die an alte Meme-Aktien-Zeiten erinnert. Tatsächlich gibt es Parallelen.

• Nextdoor-Aktie legt massiv zu• Treiber: Bullishe Statements von Eric Jackson• Vergleiche mit Meme-Aktien drängen sich auf

25,87 Prozent legte die Nextdoor-Aktie am Mittwoch an der NYSE zu. Und auch am Donnerstag dürfte sich die Rally fortsetzen: Vorbörslich notiert der Anteilsschein weitere 16,60 Prozent höher bei 2,95 US-Dollar. Bereits jetzt liegt der Anteilsschein auf Monatssicht rund 50 Prozent im Plus. Jüngster Kurstreiber ist dabei ein alter Bekannter.

Bullishe Prognose treibt die Aktie

Eric Jackson, Gründer des in Toronto ansässigen Hedgefonds EMJ Capital, hat in einem X-Post Bezug auf das Unternehmen genommen. Nextdoor sei "die am meisten unterbewertete Agentic-AI-Plattform der 2020er Jahre", schrieb der Marktexperte und fügte hinzu: "In jedem Zyklus bleiben einige Plattformen jahrelang missverstanden… Bis ein einziger Moment alles verändert. Nextdoor bei rund 2,00 Dollar heute - das fühlt sich an wie einer dieser Momente". Zeitgleich erklärte Jackson, in die Aktie investiert zu haben.

?? NEXTDOOR ($NXDR ): The Most Mispriced Agentic-AI Platform of the 2020s



A Rising Dynasty blueprint for a potential multi-S-curve re-rating.



Every cycle, a few platforms stay misunderstood for years…

until one moment reframes everything.



Nextdoor at ~$2.00 today feels like…- Eric Jackson (@ericjackson) December 10, 2025

Jackson lobte bereits andere Aktien

Es ist nicht das erste Mal, dass ein Aktienkurs kräftig anspringt, nachdem Eric Jackson das Unternehmen gelobt hat. Auch das digitale Immobilienunternehmen Opendoor wurde für sein Wachstumspotenzial positiv erwähnt: "Warum denkt das Management von $OPEN immer so klein? Sie verkaufen Aktien für 50 Cent, weil sie glauben, dass der Kurs auf 25 Cent fallen wird… Spanier, Niederländer, Engländer… sie betteln förmlich um eine Lösung wie OPEN… Die WELT braucht @Opendoor!", schrieb er im August auf X.

Why does $OPEN management always think so SMALL?? They sell stock at 50 cents because they think it’s going to 25 cents….



Spaniards, the Dutch, the English… they are BEGGING for a solution like OPEN….



The WORLD needs ?@Opendoor? ! pic.twitter.com/lhF1VnJ6Em - Eric Jackson (@ericjackson) August 15, 2025

Und auch bei einer massiven Kursrally von Better Home hatte Eric Jackson seine Finger im Spiel: Er hatte das Unternehmen als "das Shopify der Hypothekenbranche" bezeichnet und erklärt, Better Home baue mithilfe künstlicher Intelligenz eine 15 Billionen US-Dollar schwere Branche von Grund auf neu auf.

Nextdoor neuer Meme-Star?

Dass Eric Jackson nun Nextdoor als neuen Börsenstar auserkoren hat, muss keine dauerhafte Rally für die Aktie bedeuten, wie ein Blick auf Opendoor und Better Home zeigt. Beide Titel hatten im Windschatten der positiven Investoren-Statements kräftig an Wert gewonnen - in der Folgezeit aber auch wieder kräftig an Wert verloren. So liegt die Opendoor-Aktie auf Sicht der letzten drei Monate rund 33 Prozent im Minus, nachdem Jackson die Rally im Sommer ausgelöst hatte. Für Better Home, die erst im September einen Hype durch Jackson erfahren hatte, ging es zumindest im letzten Monat bereits wieder 12 Prozent abwärts.

Die Ereignisse erinnern an diverse Meme-Aktien, die durch den Social-Media Influencer Keith Gill, auch als Roaring Kitty bekannt, große Aufmerksamkeit bekommen und kräftige Kursgewinne eingefahren hatten. Einer der bekanntesten Vertreter ist GameStop - eine Aktie, die erst am Vortag wieder auf dem Boden der Realität aufgeschlagen ist, nachdem enttäuschende Quartalszahlen Anleger in die Flucht schlugen.

Redaktion finanzen.at