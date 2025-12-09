GameStop-Aktie verliert: Umsatz und Gewinn unter den Erwartungen

Mit Spannung wurden die Zahlen eines Nachzüglers in der Berichtssaison erwartet: GameStop hat am Dienstag nachbörslich seine Bücher geöffnet.

Der Videospielhändler GameStop hat im dritten Geschäftsquaertal 2025 mehr verdient. Das Ergebnis je Aktie lag im Berichtszeitraum bei 0,13 US-Dollar nach 0,040 US-Dollar beim EPS vor Jahresfrist. Damit wurden die Markterwartungen nicht erreicht, Analysten hatten zuvor einen Gewinn je Aktie von 0,200 US-Dollar in Aussicht gestellt.

Bei den Erlösen hatten Experten für das abgelaufene Quartal unterdessen einen Wert von 987,3 Millionen US-Dollar erwartet. Tatsächlich setzte GameStop 821 Millionen US-Dollar um und lag damit deutlich unter den Marktschätzungen. Im Vorjahreszeitraum hatten noch Erlöse von 860,3 Millionen US-Dollar in den Büchern gestanden.

Die GameStop-Aktie zeigt sich nachbörslich an der NYSE 5,52 Prozent tiefer bei 21,90 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at