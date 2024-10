Börsianer in Habachtstellung: TecDAX pendelt um Nulllinie

Am Freitag legen Anleger in Frankfurt eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Der TecDAX springt im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0,00 Prozent auf 3 413,93 Punkte an. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 566,738 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,118 Prozent auf 3 417,90 Punkte an der Kurstafel, nach 3 413,86 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 404,49 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 3 424,17 Einheiten.

So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den TecDAX bereits um 0,275 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 25.09.2024, notierte der TecDAX bei 3 298,90 Punkten. Der TecDAX stand vor drei Monaten, am 25.07.2024, bei 3 301,19 Punkten. Der TecDAX notierte noch vor einem Jahr, am 25.10.2023, bei 2 841,97 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 2,69 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 3 490,44 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3 125,18 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im TecDAX

Die stärksten Aktien im TecDAX sind aktuell SMA Solar (+ 5,51 Prozent auf 16,27 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 2,04 Prozent auf 62,50 EUR), SÜSS MicroTec SE (+ 1,57 Prozent auf 58,20 EUR), ATOSS Software (+ 1,57 Prozent auf 129,40 EUR) und CompuGroup Medical SE (+ 1,30 Prozent auf 14,06 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen hingegen Siltronic (-2,92 Prozent auf 58,20 EUR), Eckert Ziegler (-2,67 Prozent auf 42,36 EUR), Sartorius vz (-2,32 Prozent auf 243,80 EUR), EVOTEC SE (-2,05 Prozent auf 6,46 EUR) und Elmos Semiconductor (-1,62 Prozent auf 60,90 EUR) unter Druck.

Die teuersten Unternehmen im TecDAX

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 736 176 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 251,402 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Aktien auf

Unter den TecDAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 1&1-Aktie mit 7,95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 6,65 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at