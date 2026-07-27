Nuscale Power Aktie
WKN DE: A3DK09 / ISIN: US67079K1007
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27.07.2026 18:37:00
Bold Prediction: NuScale Power Is About to Break Out
It's been a wild ride for NuScale Power (NYSE: SMR) investors, but there could be one catalyst on the horizon that leads to a breakout and an end to the boom-and-bust cycle.NuScale's project, a 6-gigawatt small modular reactor (SMR) system for the Tennessee Valley Authority, a major utility operator, could imminetly receive a power purchase agreement (PPA). This is according to CEO John Hopkins, who has implied that the company would have a PPA by the end of 2026. A signed PPA would lock in revenue for NuScale from a utility company for years or even decades to come. This would be welcome news for NuScale, which has suffered several meaningful setbacks this year.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Nuscale Power Corp Registered Shs
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21.07.26
|Erste Schätzungen: Nuscale Power präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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25.02.26
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11.02.26
|Erste Schätzungen: Nuscale Power gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu Nuscale Power Corp Registered Shs
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