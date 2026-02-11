BorgWarner Aktie
WKN: 887320 / ISIN: US0997241064
|
11.02.2026 12:35:23
Borg Warner Inc. Q4 Earnings Summary
(RTTNews) - Below are the earnings highlights for Borg Warner Inc. (BWA):
Earnings: -$262 million in Q4 vs. -$405 million in the same period last year. EPS: -$1.23 in Q4 vs. -$1.85 in the same period last year. Excluding items, Borg Warner Inc. reported adjusted earnings of $1.35 per share for the period.
Revenue: $3.572 billion in Q4 vs. $3.439 billion in the same period last year.
