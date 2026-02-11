BorgWarner Aktie

BorgWarner für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 887320 / ISIN: US0997241064

11.02.2026 12:35:23

Borg Warner Inc. Q4 Earnings Summary

(RTTNews) - Below are the earnings highlights for Borg Warner Inc. (BWA):

Earnings: -$262 million in Q4 vs. -$405 million in the same period last year. EPS: -$1.23 in Q4 vs. -$1.85 in the same period last year. Excluding items, Borg Warner Inc. reported adjusted earnings of $1.35 per share for the period.

Revenue: $3.572 billion in Q4 vs. $3.439 billion in the same period last year.

