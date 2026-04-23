BP Aktie
WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591
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23.04.2026 15:45:51
BP chairman overcomes shareholder backlash to win first election
Slightly more than 81.8% of shareholders vote in favour of Albert ManifoldWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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