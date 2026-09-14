BP Aktie
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WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591
BP Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BP mit einem Kursziel von 520 Pence auf "Hold" belassen. BP dürfte unter Europas großen Ölkonzernen im zweiten Halbjahr am stärksten von höheren Raffiniermargen profitieren, schrieb Mark Wilson in seinem am Montag vorliegenden Branchenkommentar. Ab 2027 sinken seine Schätzungen für BP allerdings. Eni profitiere hier am wenigsten. Nach den jüngsten Milliarden-Verträgen in Venezuela ist Wilson allerdings von der Ölförderungs-Story der Italiener überzeugt, sodass er die Eni-Aktien wie auch diejenigen von Shell und Totalenergies zum Kauf empfiehlt./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.09.2026 / 20:51 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.09.2026 / 21:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BP plc (British Petrol) Hold
|
Unternehmen:
BP plc (British Petrol)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
5,20 £
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
5,72 £
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Abst. Kursziel*:
-9,10%
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Rating update:
Hold
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Kurs aktuell:
5,72 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-9,06%
|
Analyst Name::
Mark Wilson
|
KGV*:
-
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