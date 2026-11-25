BP Aktie
|6,50EUR
|0,00EUR
|-0,02%
WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591
BP Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat BP auf "Buy" mit einem Kursziel von 725 Pence belassen. Das Mitte Dezember anstehende Strategie-Update sei eine Chance für den Ölkonzern, das Vertrauen der Investoren wiederherzustellen und für eine bessere Stimmung mit Blick auf 2027 zu sorgen, schrieb Joshua Stone in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Seit Jahresbeginn hinke die Aktie der Konkurrenz hinterher. Bisher drehe sich der Anlagehintergrund um die Möglichkeit, Randgeschäfte zu verkaufen und die Schulden zu verringern. Doch eine Strategie müsse darüber hinausgehen und auch wichtige Investitionsgelegenheiten benennen./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2026 / 18:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BP plc (British Petrol) Buy
|
Unternehmen:
BP plc (British Petrol)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
7,25 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
5,45 £
|
Abst. Kursziel*:
33,00%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
5,45 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
33,10%
|
Analyst Name::
Joshua Stone
|
KGV*:
-
Nachrichten zu BP plc (British Petrol)
|
12:26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 präsentiert sich mittags fester (finanzen.at)
|
09:28
|Börse Europa: STOXX 50 zum Handelsstart mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
24.11.26
|Schwache Performance in Europa: STOXX 50 schließt im Minus (finanzen.at)
|
24.11.26
|Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 verliert nachmittags (finanzen.at)
|
24.11.26
|Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 notiert mittags im Minus (finanzen.at)
|
24.11.26
|Ousted BP chair Albert Manifold to join Aggreko board after IPO (Financial Times)
|
24.11.26
|Ousted BP chair Albert Manifold to join Aggreko board after IPO (Financial Times)
|
24.11.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 klettert zum Handelsstart (finanzen.at)
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|BP Buy
|UBS AG
|09.11.26
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|06.11.26
|BP Buy
|UBS AG
|03.11.26
|BP Buy
|UBS AG
|02.11.26
|BP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:15
|BP Buy
|UBS AG
|09.11.26
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|06.11.26
|BP Buy
|UBS AG
|03.11.26
|BP Buy
|UBS AG
|02.11.26
|BP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.02.25
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.25
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.02.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.10.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.09.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.26
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|BP plc (British Petrol)
|6,50
|-0,02%
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|Deutsche Bank AG
|12:20
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|12:16
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|12:15
|BP Buy
|UBS AG
|12:13
|ams-OSRAM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:12
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:09
|Nestlé Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:07
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:02
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:00
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:38
|easyJet Neutral
|UBS AG
|11:37
|Prosus Buy
|UBS AG
|11:36
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:35
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|11:26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:25
|ams-OSRAM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:25
|Prosus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:22
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:21
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:18
|Hannover Rück Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:06
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:04
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10:58
|easyJet Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:57
|easyJet Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:38
|Aroundtown Neutral
|UBS AG
|10:38
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|10:31
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|09:31
|Valeo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:30
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:29
|pbb Hold
|Deutsche Bank AG
|09:27
|Michelin Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:13
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:12
|BAT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:15
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:10
|AB InBev Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|08:00
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:58
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:58
|RTL Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:57
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:46
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|Stellantis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|BASF Underweight
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|07:30
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:29
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