BP Aktie
|6,63EUR
|-0,07EUR
|-1,09%
WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591
BP Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BP mit einem Kursziel von 725 Pence auf "Buy" belassen. Selbst nach dem deutlichen Rückgang der Öl- und Gaspreise in der laufenden Woche seien die kurzfristigen Risiken für die Konsensschätzungen ausgewogen, schrieb Analyst Henri Patricot am Donnerstag. Er sieht selbst etwas Luft nach oben für seine eigenen Schätzungen. Er favorisiert weiterhin Unternehmen mit einem attraktiven Portfolio im Bereich der Erkundung und Förderung von Öl und Gas. Dazu zählt er in Europa Total, Eni und BP und in den USA ExxonMobil und Chevron./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 10:41 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 10:41 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BP plc (British Petrol) Buy
|
Unternehmen:
BP plc (British Petrol)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
7,25 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
5,54 £
|
Abst. Kursziel*:
30,94%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
5,52 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
31,29%
|
Analyst Name::
Henri Patricot
|
KGV*:
-
Nachrichten zu BP plc (British Petrol)
|
12:27
|Börse Europa: STOXX 50 mittags mit Abgaben (finanzen.at)
|
09:28
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 beginnt die Sitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
05.11.26
|Verluste in Europa: STOXX 50 schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
05.11.26
|Gewinne in Europa: nachmittags Gewinne im STOXX 50 (finanzen.at)
|
05.11.26
|Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 steigt am Donnerstagmittag (finanzen.at)
|
05.11.26
|Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 verbucht zum Start des Donnerstagshandels Zuschläge (finanzen.at)
|
05.11.26
|Börse London: FTSE 100 zum Start des Donnerstagshandels fester (finanzen.at)
|
04.11.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 zeigt sich letztendlich fester (finanzen.at)
Analysen zu BP plc (British Petrol)
|27.02.25
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.25
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.02.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.10.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.09.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.26
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|BP plc (British Petrol)
|6,64
|-0,93%
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|14:24
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|Deutsche Bank AG
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|Engie Buy
|Deutsche Bank AG
|14:23
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|13:42
|Deutsche Telekom Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:41
|Vonovia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:40
|BNP Paribas Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:38
|Intesa Sanpaolo Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:37
|CTS Eventim Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:36
|JCDecaux Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:25
|RATIONAL Halten
|DZ BANK
|13:12
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:05
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|13:00
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|12:58
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|12:56
|SUSS MicroTec Buy
|Deutsche Bank AG
|12:56
|Nemetschek Buy
|Deutsche Bank AG
|12:55
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|12:55
|JOST Werke Buy
|Deutsche Bank AG
|12:51
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|12:48
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|12:39
|ASOS Equal Weight
|Barclays Capital
|12:39
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|12:39
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|12:38
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
|12:38
|HelloFresh Underweight
|Barclays Capital
|12:38
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|12:28
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|12:27
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|12:27
|Fielmann Buy
|Deutsche Bank AG
|12:26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|12:08
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|12:08
|BP Buy
|UBS AG
|12:07
|Eni Buy
|UBS AG
|12:07
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|11:58
|Engie Kaufen
|DZ BANK
|11:57
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|11:55
|Diageo Neutral
|UBS AG
|11:54
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|11:53
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|11:53
|Swiss Re Sell
|UBS AG
|11:40
|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG
|11:39
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:38
|ArcelorMittal Buy
|UBS AG
|11:37
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:30
|AIR France-KLM Hold
|Deutsche Bank AG
|11:27
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|11:25
|HelloFresh Neutral
|UBS AG
|11:22
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:21
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|11:18
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG