BP verkauft für 1 Milliarde Dollar Teile der Trans Adriatic Pipeline

LONDON (Dow Jones)--BP verkauft einen Teil seine Beteiligung an der Trans Adriatic Pipeline für 1 Milliarde Dollar an den Finanzinvestor Apollo. Der britische Energieriese teilte am Montag mit, verkauft werde eine Minderheitsbeteiligung an BP Pipelines TAP, die wiederum 20 Prozent an der Trans Adriatic Pipeline hält. BP halt aber auch künftig die Mehrheit der Anteile.

Trans Adriatic Pipeline ist Eigner und Betreiber des 880 Kilometer langen, westlichen Abschnitts der Pipeline Southern Gas Corridor, über den Erdgas aus dem Shah-Deniz-Gasfeld im aserbaidschanischen Teil des Kaspischen Meeres zu den Märkten in Europa transportiert wird.

Der Verkauf soll im vierten Quartal dieses Jahres abgeschlossen werden.

