BP-Aktie reagiert erfreut: BP legt offenbar Neueinstellungen und Windkraftprojekte auf Eis

Das berichtet Reuters unter Berufung auf ungenannte Unternehmensquellen. Der Schritt ist Teil des Plans von Chief Executive Murray Auchincloss, große Investitionen in "grüne" Projekte, von denen keine kurzfristigen Einnahmen zu erwarten sind, zu verlangsamen, berichtet die Agentur. Der britische Energieriese lehnte eine Stellungnahme zu dem Bericht ab. Ein Sprecher verwies auf die sechs Prioritäten von Auchincloss, die darauf abzielen, ein einfacheres, fokussierteres und wertvolleres Unternehmen zu schaffen, sowie auf das Ziel von BP , bis Ende 2026 mindestens 2 Milliarden Dollar an Cash-Kosten einzusparen.

An der Börse in London gewinnt die BP-Aktie am Donnerstag zeitweise 1,04 Prozent auf 4,75 Pfund.

LONDON (Dow Jones)