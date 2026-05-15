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15.05.2026 06:31:29
Bright Brothers legte Quartalsergebnis vor
Bright Brothers hat am 12.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,73 INR. Im Vorjahresviertel hatte Bright Brothers 3,24 INR je Aktie erwirtschaftet.
Bright Brothers hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 916,0 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 854,9 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 10,42 INR präsentiert. Im Vorjahr hatte Bright Brothers ein EPS von 14,95 INR je Aktie vermeldet.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 11,66 Prozent auf 3,75 Milliarden INR aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 3,36 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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