Ai Holdings Aktie
WKN DE: A0MML3 / ISIN: JP3105090009
|
12.12.2025 00:12:53
Broad Tech Exposure vs. Generative AI: Is VGT or CHAT a Better Option for Investors?
The Roundhill Generative AI & Technology ETF (NYSEMKT:CHAT) stands out for its active approach and recent strong performance, while the Vanguard Information Technology ETF (NYSEMKT:VGT) offers lower costs, greater scale, and broader tech sector exposure.Both funds target technology, but with distinct approaches: CHAT is an actively managed portfolio focused on generative artificial intelligence (AI) themes, whereas VGT passively tracks a wide information technology benchmark. For investors weighing concentrated AI bets versus broad-based tech sector exposure, this comparison can help clarify the trade-offs.Beta measures price volatility relative to the S&P 500. The 1-yr return represents total return over the trailing 12 months.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ai Holdings Corpmehr Nachrichten
Analysen zu Ai Holdings Corpmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Ai Holdings Corp
|2 757,00
|-1,68%