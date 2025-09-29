Occidental Petroleum Aktie
Buffett-Investment vor Mega-Deinvestition: Occidental Petroleum will sich von Sparte trennen
• Ziel: Abbau der hohen Schuldenlast nach teuren Übernahmen
• Aktie seit geraumer Zeit unter Druck
Mit einem Abschlag von rund vier Prozent an der NYSE hat die Aktie des Öl- und Gasunternehmens Occidental Petroleum zuletzt wenig überzeugt. Auch Erfolgsinvestor Warren Buffett, der über seine Holding Berkshire Hathaway 2019 erste Anteile gekauft hatte, hat seitdem ein Minus in seinem Portfolio. Nun unternimmt Occidental aber offenbar einen großen Schritt, um zumindest mit Blick auf seine hohe Schuldenlast voranzukommen.
OxyChem-Sparte soll ausgegliedert werden
Wie die Financial Times berichtet, will das in Houston ansässige Unternehmen seine OxyChem-Sparte ausgliedern und befindet sich diesbezüglich bereits in Verhandlungen. Der Deal soll voraussichtlich rund 10 Milliarden US-Dollar wert sein und eine der weltweit größten eigenständigen Petrochemie-Einheiten schaffen, so das Blatt.
In den vergangenen Jahren hatte Occidental Petroleum sich bereits von einigen Vermögenswerten getrennt, der nun geplante Spartenverkauf dürfte aber die bislang größte Veräußerung sein. Wie es unter Berufung auf zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen heißt, könnte der Deal bereits in den kommenden Wochen offiziell gemacht werden - vorausgesetzt, es kommt auf den letzten Metern nicht noch zu Hindernissen.
Milliardenumsätze gehen verloren
Mit dem Verkauf würden Occidental in der Bilanz Milliardenerlöse verloren gehen - in den letzten zwölf Monaten hatte die Sparte rund fünf Milliarden US-Dollar zu den Gesamtkonzernerlösen beigetragen. Doch das Unternehmen leidet unter einer hohen Schuldenlast, die es zum Handeln zwingt: Seit der 55-Milliarden-Dollar-Übernahme von Anadarko Petroleum im Jahr 2019 und der 13-Milliarden-Dollar-Übernahme des Schieferölproduzenten CrownRock im Jahr 2023 steckt Occidental tief im Schuldensumpf. Dass die Ölpreise zuletzt gefallen waren, hatte die Geschäftsentwicklung darüber hinaus negativ belastet.
Die Aktie von Occidental Petroleum hatte am Freitag an der NYSE bei 47,47 US-Dollar geschlossen. Am Montag gewinnt der Anteilsschein vorbörslich 1,33 Prozent auf 48,10 US-Dollar.
