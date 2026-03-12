Build-A-Bear Workshop Aktie
WKN: A0DK8F / ISIN: US1200761047
|
12.03.2026 11:53:13
Build-A-Bear Workshop Inc. Q4 Profit Falls
(RTTNews) - Build-A-Bear Workshop Inc. (BBW) released earnings for fourth quarter that Dropped, from last year
The company's bottom line came in at $16.40 million, or $1.26 per share. This compares with $21.68 million, or $1.62 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 2.7% to $154.51 million from $150.45 million last year.
Build-A-Bear Workshop Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $16.40 Mln. vs. $21.68 Mln. last year. -EPS: $1.26 vs. $1.62 last year. -Revenue: $154.51 Mln vs. $150.45 Mln last year.
