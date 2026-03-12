Build-A-Bear Workshop Inc. Q4 Profit Falls

(RTTNews) - Build-A-Bear Workshop Inc. (BBW) released earnings for fourth quarter that Dropped, from last year

The company's bottom line came in at $16.40 million, or $1.26 per share. This compares with $21.68 million, or $1.62 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 2.7% to $154.51 million from $150.45 million last year.

Build-A-Bear Workshop Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $16.40 Mln. vs. $21.68 Mln. last year. -EPS: $1.26 vs. $1.62 last year. -Revenue: $154.51 Mln vs. $150.45 Mln last year.