Build-A-Bear Workshop Aktie

Build-A-Bear Workshop für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0DK8F / ISIN: US1200761047

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
12.03.2026 11:53:13

Build-A-Bear Workshop Inc. Q4 Profit Falls

(RTTNews) - Build-A-Bear Workshop Inc. (BBW) released earnings for fourth quarter that Dropped, from last year

The company's bottom line came in at $16.40 million, or $1.26 per share. This compares with $21.68 million, or $1.62 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 2.7% to $154.51 million from $150.45 million last year.

Build-A-Bear Workshop Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $16.40 Mln. vs. $21.68 Mln. last year. -EPS: $1.26 vs. $1.62 last year. -Revenue: $154.51 Mln vs. $150.45 Mln last year.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Build-A-Bear Workshop Inc.

mehr Nachrichten