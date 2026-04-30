Builders Firstsource Aktie
WKN: A0ER15 / ISIN: US12008R1077
|
30.04.2026 14:06:05
Builders FirstSource Announces $500 Mln Buyback Authorization
(RTTNews) - Builders FirstSource, Inc. (BLDR), on Thursday, announced that its Board has authorized a share repurchase programme of up to $500 million.
The authorization includes approximately $200 million remaining under its prior programme.
Since August 2021, the company has repurchased 102.6 million shares, representing 49.7% of its total shares outstanding, at an average price of $81.26 per share for a total cost of $8.3 billion.
As of April 30, shares outstanding stood at 107,559,876.
In the pre-market trading, Builders FirstSource is 0.43% lesser at $83 on the New York Stock Exchange.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Builders Firstsource IncShs
|
29.04.26
|Ausblick: Builders Firstsource legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
15.04.26
|Erste Schätzungen: Builders Firstsource legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
16.02.26
|Ausblick: Builders Firstsource legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
16.02.26
|Ausblick: Builders Firstsource legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
02.02.26
|Erste Schätzungen: Builders Firstsource legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
Analysen zu Builders Firstsource IncShs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Builders Firstsource IncShs
|67,44
|-5,57%