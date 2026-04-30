Builders FirstSource Announces $500 Mln Buyback Authorization

(RTTNews) - Builders FirstSource, Inc. (BLDR), on Thursday, announced that its Board has authorized a share repurchase programme of up to $500 million.

The authorization includes approximately $200 million remaining under its prior programme.

Since August 2021, the company has repurchased 102.6 million shares, representing 49.7% of its total shares outstanding, at an average price of $81.26 per share for a total cost of $8.3 billion.

As of April 30, shares outstanding stood at 107,559,876.

In the pre-market trading, Builders FirstSource is 0.43% lesser at $83 on the New York Stock Exchange.