Builders Firstsource Aktie
WKN: A0ER15 / ISIN: US12008R1077
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29.04.2026 07:01:06
Ausblick: Builders Firstsource legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Builders Firstsource wird am 30.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.
Die Prognosen von 20 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,383 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Builders Firstsource noch ein Gewinn pro Aktie von 0,840 USD in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz gehen 22 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 3,17 Milliarden USD aus – eine Minderung von 13,24 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Builders Firstsource einen Umsatz von 3,66 Milliarden USD eingefahren.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 20 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 5,65 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 3,89 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 22 Analysten im Schnitt von insgesamt 14,91 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 15,19 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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