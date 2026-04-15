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WKN: A0ER15 / ISIN: US12008R1077

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15.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Builders Firstsource legt Quartalsergebnis vor

Builders Firstsource wird voraussichtlich am 30.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 20 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,392 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 53,33 Prozent verringert. Damals waren 0,840 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 22 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 3,18 Milliarden USD aus – das entspräche einem Minus von 13,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,66 Milliarden USD in den Büchern standen.

Die Erwartungen von 20 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 5,85 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 3,89 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 22 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 14,99 Milliarden USD, gegenüber 15,19 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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