Builders Firstsource Aktie

Builders Firstsource für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0ER15 / ISIN: US12008R1077

02.02.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Builders Firstsource legt Quartalsergebnis vor

Builders Firstsource stellt voraussichtlich am 17.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Im Schnitt gehen 18 Analysten von einem Gewinn von 1,31 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,65 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 21 Analysten ein Minus von 9,51 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 3,46 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 3,82 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von 19 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 7,05 USD, gegenüber 9,06 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 21 Analysten durchschnittlich 15,29 Milliarden USD im Vergleich zu 16,40 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Builders Firstsource IncShs

Analysen zu Builders Firstsource IncShs

Aktien in diesem Artikel

Builders Firstsource IncShs 95,92 -0,27% Builders Firstsource IncShs

