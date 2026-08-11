Bumble Aktie
WKN DE: A2QMTA / ISIN: US12047B1052
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11.08.2026 19:31:28
Bumble Changes the Feature That Made It Different From Other Dating Apps
Dating app Bumble is changing its policy to allow either person to message first, and is extending its response window from 24 to 72 hours.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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Nachrichten zu Bumble Inc
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04.08.26
|Ausblick: Bumble legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
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21.07.26
|Erste Schätzungen: Bumble gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
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10.03.26
|Ausblick: Bumble präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
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24.02.26
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Der heimische Aktienmarkt verbuchte zur Wochenmitte Gewinne. Der deutsche Leitindex tendierte zu Verlusten. Die US-Börsen präsentierten sich uneinheitlich. In Fernost zeigten sich die Börsen am Mittwoch uneinheitlich.