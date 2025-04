Buy für Deutsche Telekom-Aktie nach Deutsche Bank AG-Analyse

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 40,00 auf 41,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Europäische Telekomwerte seien in der aktuellen Lage ein sicherer Hafen, schrieb Analyst Robert Grindle in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Die Bonner hätten als einzige direkten US-Bezug - aber zu einem nicht-außenhandelsabhängigen und nicht-zyklischen Akteur. Zudem sieht er die Telekom als Profiteur der deutschen Infrastrukturinvestitionen und lobte ihre Ergebnis- sowie Dividendensteigerungen.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Deutsche Telekom-Aktie zur Zeit der Analyse

Die Deutsche Telekom-Aktie notierte im XETRA-Handel um 13:27 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 31,64 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Aufwärtspotenzial von 31,16 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 3 874 256 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer. Der Anteilsschein kletterte seit Jahresanfang 2025 um 12,7 Prozent. Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.05.2025 veröffentlicht.

