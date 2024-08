Buy für Merck-Aktie nach UBS AG-Analyse

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Merck KGaA nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 178 Euro belassen. Die Resultate hätten Anzeichen für eine Erholung im Bereich Life Science geliefert, aber zu keinem neuen Jahresausblick geführt, schrieb Analyst Matthew Weston in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion.

Aktienauswertung: Die Merck-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Um 13:32 Uhr konnte die Aktie von Merck zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,4 Prozent auf 168,10 EUR. Also hat der Aktienanteil noch ein Aufwärtspotenzial von 5,89 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 49 223 Merck-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte das Papier um 18,4 Prozent nach oben. Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 01.08.2024 terminiert.

