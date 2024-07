Buy von Deutsche Bank AG für Deutsche Börse-Aktie

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Deutsche Börse von 218 auf 220 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die gute Geschäftsdynamik dürfte anhalten, schrieb Analyst Benjamin Goy in einem am Montag vorliegenden Kommentar.

Aktieninformation im Fokus: Die Deutsche Börse-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Deutsche Bank AG-Empfehlung

Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Börse nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 10:19 Uhr 0,2 Prozent auf 187,55 EUR. Insofern weist der Anteil noch Luft nach oben: 17,30 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Zuletzt wurden über XETRA 19 489 Deutsche Börse-Aktien umgesetzt. Bei der Aktie schlägt seit Jahresanfang 2024 ein Plus von 2,7 Prozent zu Buche. Voraussichtlich am 24.07.2024 dürfte Deutsche Börse Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2024 / 07:50 / CET



