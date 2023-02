BVB-Aktie legt leicht zu: BVB blickt optimistisch aufs Pokal-Derby: 'Nicht zu wild und chaotisch'

Borussia Dortmund hofft nach zuletzt vier Bundesliga-Siegen in Folge auf eine Fortsetzung des positiven Trends.

Vor dem Pokal-Achtelfinale am Mittwoch (20.45 Uhr/ZDF und Sky) beim Reviernachbarn VfL Bochum schwor BVB -Trainer Edin Terzic sein Team auf eine knifflige Aufgabe ein: "Es ist ein K.o-Spiel, ein Spiel, in dem es keine zweite Chance gibt. Ich bin mir sicher, dass es eine hitzige und leidenschaftliche Atmosphäre geben wird. Es wird um Zweikampfhärte und Aggressivität gehen. Da müssen wir gegenhalten."

Der Fußball-Lehrer verwies auf die zuletzt erstaunliche Heimbilanz der Bochumer, die unter der Regie ihres neuen Trainers Thomas Letsch alle fünf Heimspiele gewonnen haben und dabei selbst Bundesliga-Spitzenteams wie Eintracht Frankfurt (3:0) und Union Berlin (2:1) schlugen. Doch bei allem Respekt vor dieser Erfolgsserie des Gegners geht Terzic die Aufgabe zuversichtlich an: "Wir müssen mit unseren Stärken das Spiel auf unsere Seite lenken, damit es nicht zu wild und chaotisch wird. Dann ist die Wahrscheinlich groß, dass wir in die nächste Runde einziehen."

Auf die jüngsten positiven Schlagzeilen über seine aufstrebende Mannschaft reagierte der 40-Jährige zurückhaltend: "Wir können das ganz realistisch einschätzen. Wir sind nicht so gut, wie wir gerade gemacht werden. Und wir waren nicht so schlecht, wie wir vorher gemacht wurden."

Keine Option für Terzic ist der zuletzt überzeugende Karim Adeyemi, der sowohl beim 2:0 in Leverkusen als auch beim 5:1 gegen Freiburg getroffen hatte. Der schnelle Außenstürmer ist nach seiner Roten Karte in der zweiten Pokalrunde bei Hannover 96 (2:0) gesperrt. Dafür kehren die zuletzt fehlenden Salih Özcan und Julian Ryerson in den Kader zurück.

