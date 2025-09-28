BVB Aktie

BVB für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 549309 / ISIN: DE0005493092

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
28.09.2025 15:35:38

BVB-Stürmer wehrt sich: 'Nie etwas bewusst verheimlicht'

DORTMUND (dpa-AFX) - Borussia Dortmunds (BVB (Borussia Dortmund)) neuer Stürmer Fabio Silva hat Berichte über eine mutwillig verschleierte Leisten-OP vor seinem Wechsel in die Fußball-Bundesliga zurückgewiesen. "Es stimmt zwar, dass ich mich in der vergangenen Saison einer Operation unterzogen habe. Es wurde aber nie etwas bewusst verheimlicht", sagte der 23-jährige Portugiese in einem Interview den "Ruhr Nachrichten" (Samstag).

Silva kostete den BVB mehr als 20 Millionen Euro

"Ich war zu dem Zeitpunkt der Operation Spieler von Wolverhampton. Und gemeinsam mit dem Verein und meinem Umfeld haben wir damals entschieden, keine Details über die Verletzung oder den Eingriff öffentlich zu machen", sagte Silva weiter. "Als der Kontakt mit dem BVB intensiver wurde, war der Eingriff schon über zwei Monate her."

Der Angreifer war im August für mehr als 20 Millionen Euro von den Wolverhampton Wanderers in der englischen Premier League nach Dortmund gewechselt. Wegen seiner Adduktoren-Verletzung hat er bislang noch kein Spiel für den BVB bestritten. Berichten zufolge hatten die Verantwortlichen der Borussia erst bei dem obligatorischen Medizincheck vor der Vertragsunterschrift von der Operation im Juni erfahren.

Mittlerweile steht Silva vor seinem Debüt für den neuen Club. "Jetzt fühle ich mich richtig gut und ich freue mich darauf, so schnell wie möglich wieder spielen zu können", sagte der Portugiese./sti/DP/he

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu BVB (Borussia Dortmund)mehr Nachrichten

Analysen zu BVB (Borussia Dortmund)mehr Analysen

20.05.25 BVB Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.03.25 BVB Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.02.25 BVB Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.02.25 BVB Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.11.24 BVB Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

BVB (Borussia Dortmund) 3,57 -0,56% BVB (Borussia Dortmund)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14:04 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 39
13:23 Gold, Öl & Co. in KW 39: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
27.09.25 KW 39: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
27.09.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
26.09.25 KW 39: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Nach neuen Pharmazöllen reagieren Anleger auf US-Inflationsdaten: ATX geht im Plus ins Wochenende -- DAX letztlich fester -- US-Indizes zum Handelsende stärker -- Asiens Börsen schließen tiefer
Am heimischen Aktienmarkt ging es am Freitag im Handelsverlauf in die Gewinnzone. Der DAX zeigte sich höher. Die Wall Street präsentierte sich vor dem Wochenschluss höher. Anleger in Asien trennten sich am Freitag mehrheitlich von ihren Investments.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen