ETF Anlage mit 500 Euro Prämie! Jetzt OSKAR ETF starten und bis zu 500 Euro Prämie erhalten -W-

BYD Aktie

BYD für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0M4W9 / ISIN: CNE100000296

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Aufschwung 10.11.2025 13:22:46

BYD-Aktie gefragt: Diese Entwicklungen stärken den Tesla-Konkurrenten

BYD-Aktie gefragt: Diese Entwicklungen stärken den Tesla-Konkurrenten

Die Aktien von BYD zeigen zum Wochenstart einen deutlichen Kursanstieg und profitieren von Hoffnungsträgern wie autonomen Fahrfunktionen und internationaler Expansion.

• BYD-Aktie profitiert von Wachstumserwartungen bei Elektro- und Smart-Car-Technologien
• Internationalisierung und Batteriefertigung gelten als zentrale Wachstumssäulen
• Dennoch bleibt Vorsicht geboten: Wettbewerb, Bewertung und operative Umsetzung stellen weiterhin Risiken dar

Kursanstieg als Reaktion auf strategische Weichenstellungen

Nach korrigierten Quartalszahlen hatte BYD zuletzt wieder an Boden gewonnen und an der Hongkonger Börse einen spürbaren Kurssprung verzeichnet. Allein in den zurückliegenden fünf Handelstagen ist es um 3,73 Prozent nach oben gegangen, am heutigen Montag sprang das Papier letztlich um 3,98 Prozent hoch auf 101,80 Hongkong-Dollar.

Die gute Stimmung speist sich unter anderem aus Erwartungen, dass BYD verstärkt smarte Fahrzeugtechnologien zu erschwinglichen Preisen auf den Markt bringt - ein Szenario, das Marktteilnehmer positiv bewertet haben.

Wachstumstreiber: Internationalisierung und Innovationskraft

BYD setzt verstärkt auf den Ausbau seiner Präsenz außerhalb Chinas, etwa durch Produktionsanlagen in Südostasien und verstärkte Batteriefertigung. Gleichzeitig spielt die Einbindung von Assistenz- und autonomen Fahrfunktionen eine Rolle, um gegenüber Wettbewerbern einen technologischen Vorsprung zu sichern.

Fundamentaldaten & Bewertung - Zwischen Chance und Risiko

Die Kennzahlen von BYD zeigen einerseits solide Grundlagen: Wachstum wird prognostiziert, das Unternehmen gilt als führender Anbieter im Bereich neuer Energiefahrzeuge und Batterien. Andererseits mahnen Analysten zur Vorsicht: Marktüberhänge, Preisdruck in China und hohe Erwartungen bergen Risiko-Elemente.

Anleger sollten vor diesem Hintergrund besonders die Entwicklung der Margen im Heimatmarkt China unter zunehmendem Wettbewerb, Fortschritte bei autonomem Fahren und globaler Expansion sowie neue Produktankündigungen und deren kommerzielle Umsetzung im Blick behalten.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Siemens-Aktie fester: Offenbar direkte Abspaltung von Healthineers-Anteil möglich

Bildquelle: Philip Lange / Shutterstock.com

Nachrichten zu BYD Co. Ltd.mehr Nachrichten

Analysen zu BYD Co. Ltd.mehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

BYD Co. Ltd. 11,30 5,76% BYD Co. Ltd.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.25 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.25 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Shutdown-Ende in Sicht? ATX und DAX im Plus -- Asiens Börsen legen schlussendlich zu
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich den Handel am Montag mit Gewinnen. Anleger am deutschen Aktienmarkt werden ebenso wieder mutiger. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenstart nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen