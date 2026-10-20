BYD Aktie
WKN DE: A0M4W9 / ISIN: CNE100000296
|
20.10.2026 02:00:07
BYD is playing the long game in Japan
There are signs that the company is customising its offering to the Japanese marketWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BYD Co. Ltd.
|
02:00
|BYD is playing the long game in Japan (Financial Times)
|
15.10.26
|Erste Schätzungen: BYD veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
05.09.26
|Trotz niedrigerer Kursziele: Bernstein bleibt bei BYD und Xiaomi optimistisch (finanzen.at)
|
03.09.26
|Aktien von BYD, Tesla, Mercedes-Benz & Co. im Blick: Deutscher Automarkt wächst dank Elektroauto-Trend (finanzen.at)
|
31.08.26
|Aktien von VW, BMW & Co.: BYD sorgt laut Studie für schärferen Preiswettbewerb bei Hybriden (dpa-AFX)
|
28.08.26
|BYD-Aktie: Halbjahresgewinn des Tesla-Konkurrenten sinkt - auch Umsatz schwächelt (finanzen.at)
|
28.08.26
|Höhere Exporte bescheren E-Auto-Bauer BYD Gewinnanstieg (dpa-AFX)
|
28.08.26
|BYD profits rise for first time in five quarters on export boost (Financial Times)
Analysen zu BYD Co. Ltd.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|BYD Co. Ltd.
|8,28
|-0,53%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX rutscht zum Wochenstart ab -- DAX beendet Handel ebenfalls schwächer -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich mit Verlusten. Schwach präsentierte sich auch der deutsche Aktienmarkt. An der Wall Street ging es uneinheitlich zu. Unterschiedlich zeigten sich die größten Märkte in Fernost zum Wochenstart.