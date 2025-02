BYD plant große Enthüllung zum neuen Fahrerassistenzsystem: BYD-Aktie mit Kurssprung

Schon Anfang nächster Woche plant BYD, eine Veranstaltung abzuhalten, bei der der chinesische Technologiekonzern seine neue Strategie zur intelligenten Fahrzeugsteuerung vorstellen will. BYD-Aktien springen auf ein Dreimonatshoch.

• BYD stellt neues "God’s Eye"-System vor• Event für Strategie zur intelligenten Fahrzeugsteuerung• BYD-Aktie steigt auf Dreimonatshoch

Für die Aktie von BYD ging es im Donnerstagshandel an der Börse in Shenzhen kräftig nach oben: Stolze zehn Prozent legte das Papier zu auf schlussendlich 311,08 Yuan und erklomm damit ein neues Dreimonatshoch.

BYD setzt auf Fahrzeugintelligenz

Grund für diese Entwicklungen dürfte die Ankündigung eines Events zur Vorstellung seiner Strategie zur intelligenten Fahrzeugsteuerung sein. Demnach plant das Unternehmen, am 10. Februar ab 19:30 Uhr Ortszeit in BYDs globalem Hauptquartier in Shenzhen eine Präsentation abzuhalten, wie CnEVPost zufolge aus einer Einladung des Unternehmens hervorgeht.

"Technologie sollte für alle Menschen zugänglich sein", betonte BYD. Das neue "God’s Eye"-System, ein fortschrittliches Fahrerassistenzsystem, soll eine neue Ära des intelligenten Fahrens einläuten. Dabei ziele das Unternehmen darauf ab, eine sicherere, komfortablere und effizientere Mobilität zu erreichen. Weitere Details dürften am 10. Februar folgen.

Redaktion finanzen.at