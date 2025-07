Aktiensplit für die BYD-Aktie in Shenzen: Maßnahme trifft auf schwieriges Marktumfeld

• BYD führt einen 6:1-Aktiensplit durch,• Aktie soll optisch günstiger werden• Der Split soll die Handelsliquidität erhöhen, fällt aber in eine Phase mit Produktionsproblemen und Kursschwäche

Die an der Börse in Shenzen gehandelten BYD-Aktien werden im Rahmen eines Aktiensplits im Verhältnis 3:1 ab dem 30. Juli deutlich günstiger. Durch die Maßnahme sinkt der Preis für eine Aktie rechnerisch deutlich.

Bereits am Vortag war die Aktie ex Dividende gehandelt worden und auf 111,42 Yuan abgesackt. Wichtig in diesem Zusammenhang: In China müssen mindestens 100 Aktien gehandelt werden, das ist an diesem Handelsplatz die kleinste handelbare Einheit. Ein Aktiensplit - insbesondere in dieser Höhe - ist für Privatanleger am chinesischen Markt ein starkes Zeichen, denn die Kapitalmaßnahme erleichtert den Zugang zu BYD-Aktien.

"Der Aktiensplit dürfte neues Interesse von Privatanlegern wecken, da jede Aktie auf ein Drittel des Kurses vor dem Ex-Dividenden-Handel fällt", so He Wenping, Geschäftsführer von Beijing Youhe Private Equity Management. "Diese Kurse könnten jedoch für die meisten Kleinanleger immer noch zu teuer sein", zitiert Bloomberg den Experten.

Aktiensplit in Hongkong bereits erfolgt

Für die in Hongkong gehandelten Aktien von BYD hatte es bereits vor einigen Wochen einen Aktiensplit gegeben. Anleger erhielten für je zehn gehaltene BYD-Titel acht zusätzliche in ihr Depot gebucht, zusätzlich bekamen Investoren zwölf weitere Kapitalisierungsaktien, also neue Aktien , die aus den Kapitalreserven des Unternehmens ausgegeben werden, für je zehn gehaltene BYD-Aktien. Hier hat sich die Kapitalmaßnahme aber nicht positiv bemerkbar gemacht: Ausgehend von den 135,60 HKD, die die BYD-Aktie in Hongkong am Tag des Aktiensplits gekostet hatte, ging es zum Handelsschluss auf 120,90 HKD abwärts.

Herausforderungen trotz strategischer Neuausrichtung

Der Aktiensplit des Tesla-Konkurrenten in Shenzen findet in einer Phase erhöhter Marktvolatilität statt. Zudem sieht sich BYD mit Produktionseinschränkungen in seiner neuen europäischen Fertigungsstätte konfrontiert. Dennoch hält das Unternehmen an seiner Wachstumsstrategie fest und strebt mit dem Split eine Verbreiterung seiner Anlegerbasis an.

So reagiert die BYD-Aktie

An der Börse in Shenzen schloss die BYD-Aktie am Mittwoch 2,44 Prozent tiefer bei 108,70 Yuan. Im bisherigen Jahresverlauf steht zwar noch ein Plus von 15,76 Prozent in den Anlegerdepots, zuletzt hatte die BYD-Aktie aber deutlich Federn lassen müssen. Auf Dreimonatssicht gab der Anteilsschein am chinesischen Aktienmarkt rund sieben Prozent nach. Bleibt abzuwarten, ob der Aktiensplit den Handel wieder beleben und der BYD-Aktie wieder zurück in die Erfolgsspur verhelfen kann.



Redaktion finanzen.at