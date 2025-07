BYD: Neue Produktion in Pakistan - Aktie fällt trotzdem

BYD drängt in einen weiteren Schwellenmarkt. Ab Sommer 2026 sollen in Pakistan jährlich 25.000 Fahrzeuge vom Band laufen - inklusive eines neuen Pickups, der speziell auf lokale Bedürfnisse zugeschnitten ist.

• BYD will mit Pakistan weiteren Wachstumsmarkt erschließen• Neues Montagewerk ab Sommer 2026 in Betrieb• Neuer Plug-in-Hybrid-Pickup "Shark 6" vorgestellt

Der chinesische Elektroautohersteller BYD setzt seinen globalen Expansionskurs fort und nimmt nun Pakistan ins Visier. Wie "Reuters" berichtet, plane der Tesla-Konkurrent spätestens im Juli oder August 2026 sein erstes Fahrzeug in Pakistan zu montieren. Dafür wird seit April 2025 in der Nähe von Karatschi in Zusammenarbeit mit der Mega Motor Company, einer Tochterfirma des pakistanischen Energieversorgers Hub Power, eine Fertigungsstätte gebaut.

Laut "Reuters" profitiert BYD bei seinem Werksbau von speziellen Förderprogrammen der pakistanischen Regierung, die darauf abzielen, die Elektromobilität in Schwellenländern zu stärken. Diese Anreize dürften die Investitionsentscheidung des chinesischen Konzerns maßgeblich beeinflusst haben. Die anfängliche Produktionskapazität der pakistanischen Fertigungsstätte ist mit 25.000 Einheiten pro Jahr angesetzt. Zunächst sollen importierte Bauteile vor Ort montiert werden, während einige nicht-elektrische Komponenten lokal gefertigt werden sollen. Diese schrittweise Lokalisierungsstrategie ist typisch für BYDs Markteintritt in neue Regionen.

Globale Expansionsstrategie als Antwort auf heimischen Wettbewerbsdruck

Die Expansion nach Pakistan ist kein isolierter Schritt, sondern Teil einer umfassenden globalen Wachstumsstrategie. Wie "Seeking Alpha" berichtet, reagiert BYD damit auch auf den zunehmenden Wettbewerbs- und Preisdruck im chinesischen Heimatmarkt. Die Erschließung von Schwellenmärkten wie Pakistan ermöglicht dem Unternehmen, neue Absatzpotenziale zu erschließen und gleichzeitig seine Abhängigkeit vom umkämpften chinesischen Markt zu reduzieren.

Obwohl die ersten Fahrzeuge aus der neuen Fabrik primär für den pakistanischen Markt bestimmt sein werden, erwägt BYD perspektivisch auch Exporte in benachbarte Länder mit Rechtsverkehr. Die endgültige Entscheidung darüber werde jedoch von Fracht- und Wirtschaftlichkeitsfaktoren abhängen.

Neuer Pickup-Truck speziell für pakistanischen Markt gelauncht

Am 25. Juli 2025 präsentierte BYD im Rahmen eines Livestreams außerdem den "Shark 6", der als größter Plug-in-Hybrid-Pickup Pakistans bezeichnet wurde. Das Modell wurde offenbar gezielt für die Bedürfnisse des pakistanischen Marktes konzipiert, wo robuste Nutzfahrzeuge aufgrund der Infrastrukturbedingungen besonders gefragt sind, und kam dort laut "Reuters" bereits am vergangenen Freitag auf den Markt.

So reagiert die BYD-Aktie

Die Anleger zeigen sich indes zurückhaltend angesichts der stärkeren Fokussierung auf den pakistanischen Markt: Am Montag verlor die BYD-Aktie an der Börse in Hongkong letztlich 1,16 Prozent auf 128,100 HKD.

Auch in den letzten Handelstagen ging es für das Papier kaum aufwärts: So steht auf Sicht der letzten fünf Handelstage leidglich ein Plus von 0,39 Prozent an der Kurstafel in Hongkong.

Redaktion finanzen.at