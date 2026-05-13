BYD Aktie
WKN DE: A0M4W9 / ISIN: CNE100000296
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13.05.2026 11:01:23
BYD says ‘flash-charging’ will help its EVs take market share from petrol models
Chinese group’s technology allows electric vehicles to be charged in as little as five minutesWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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