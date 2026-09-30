C Capital Holdings Aktie
WKN: 924363 / ISIN: CH0006326851
|
30.09.2026 10:21:52
C Capital weiter mit roten Zahlen
Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
Die auf Asien spezialisierte Beteiligungsgesellschaft C Capital hat zwar den operativen Ertrag gesteigert, schreibt aber weiterhin rote Zahlen. Die Assets under Management weisen einen klaren Aufwärtstrend aus.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu C Capital Holdings AG
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu C Capital Holdings AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|C Capital Holdings AG
|0,39
|129,41%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX schließen tiefer -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Börsen in Asien letztlich höher
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich am Dienstag leichter. Die US-Börsen bewegten sich zur Wochenmitte auf unterschiedlichem Terrain. Anleger in Asien zeigten sich in Kauflaune.