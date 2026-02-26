Cable One Aktie

Cable One für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14UKB / ISIN: US12685J1051

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
26.02.2026 23:06:34

Cable One Q4 Loss Narrows

(RTTNews) - Cable One, Inc. (CABO) on Thursday reported a fourth-quarter net loss of $7.62 million or $1.35 per share, compared to $105.24 million or $18.71 per share last year.

Total revenues were $363.7 million in the fourth quarter of 2025 compared to $387.2 million in the fourth quarter of 2024, with $7.7 million of the decrease attributable to a decline in residential video revenues.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Cable One Inc

mehr Nachrichten