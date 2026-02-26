Cable One Aktie
WKN DE: A14UKB / ISIN: US12685J1051
|
26.02.2026 23:06:34
Cable One Q4 Loss Narrows
(RTTNews) - Cable One, Inc. (CABO) on Thursday reported a fourth-quarter net loss of $7.62 million or $1.35 per share, compared to $105.24 million or $18.71 per share last year.
Total revenues were $363.7 million in the fourth quarter of 2025 compared to $387.2 million in the fourth quarter of 2024, with $7.7 million of the decrease attributable to a decline in residential video revenues.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cable One Inc
|
25.02.26
|Ausblick: Cable One informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
11.02.26
|Erste Schätzungen: Cable One stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
05.11.25