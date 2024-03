CAC 40 aktuell: CAC 40 verliert

Der CAC 40 tendiert im Euronext-Handel um 15:41 Uhr um 0,55 Prozent schwächer bei 8 155,67 Punkten. Der Wert der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,562 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,626 Prozent auf 8 149,71 Punkte an der Kurstafel, nach 8 201,05 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des CAC 40 lag heute bei 8 163,51 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 8 125,65 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der CAC 40 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verlor der CAC 40 bereits um 0,248 Prozent. Vor einem Monat, am 20.02.2024, wurde der CAC 40 mit 7 795,22 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 20.12.2023, wurde der CAC 40 auf 7 583,43 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 20.03.2023, stand der CAC 40 bei 7 013,14 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 stieg der Index bereits um 8,30 Prozent. Das CAC 40-Jahreshoch beträgt derzeit 8 218,07 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 7 281,10 Punkte.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im CAC 40

Zu den Gewinner-Aktien im CAC 40 zählen aktuell Airbus SE (ex EADS) (+ 2,20 Prozent auf 168,50 EUR), BNP Paribas (+ 0,94 Prozent auf 61,78 EUR), Stellantis (+ 0,48 Prozent auf 26,64 EUR), Sanofi (+ 0,38 Prozent auf 87,73 EUR) und ArcelorMittal (+ 0,02 Prozent auf 24,39 EUR). Schwächer notieren im CAC 40 hingegen Kering (-13,03 Prozent auf 369,10 EUR), TotalEnergies (-2,70 Prozent auf 63,08 EUR), STMicroelectronics (-0,78 Prozent auf 39,83 EUR), LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton (-0,37 Prozent auf 847,00 EUR) und ArcelorMittal (+ 0,02 Prozent auf 24,39 EUR).

Die teuersten CAC 40-Unternehmen

Die BNP Paribas-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 150 000 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton mit 428,077 Mrd. Euro im CAC 40 den größten Anteil aus.

CAC 40-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,41 erwartet. Mit 7,80 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Engie (ex GDF Suez)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at