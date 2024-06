CAC 40 aktuell: So bewegt sich der CAC 40 aktuell

Am Mittag wagen sich die Anleger in Paris aus der Reserve.

Der CAC 40 steigt im Euronext-Handel um 12:09 Uhr um 0,38 Prozent auf 7 600,47 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,338 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,860 Prozent auf 7 636,69 Punkte an der Kurstafel, nach 7 571,57 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 7 564,02 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 7 641,12 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der CAC 40 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.05.2024, wurde der CAC 40 mit einer Bewertung von 8 167,50 Punkten gehandelt. Der CAC 40 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 18.03.2024, bei 8 148,14 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.06.2023, wurde der CAC 40 auf 7 388,65 Punkte taxiert.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 0,924 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des CAC 40 steht derzeit bei 8 259,19 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 7 281,10 Zähler.

Die Tops und Flops im CAC 40

Zu den stärksten Einzelwerten im CAC 40 zählen derzeit Kering (+ 2,68 Prozent auf 312,15 EUR), Vivendi (+ 1,96 Prozent auf 9,69 EUR), Saint-Gobain (+ 1,96) Prozent auf 74,31 EUR), Société Générale (Societe Generale) (+ 1,72 Prozent auf 22,49 EUR) und Veolia Environnement (+ 1,55 Prozent auf 28,14 EUR). Auf der Verliererseite im CAC 40 stehen hingegen Carrefour (-7,31 Prozent auf 13,51 EUR), LOréal (-0,73 Prozent auf 443,45 EUR), Engie (ex GDF Suez) (-0,56 Prozent auf 13,14 EUR), Sanofi (+ 0,01 Prozent auf 87,57 EUR) und Michelin SA (+ 0,08 Prozent auf 37,11 EUR).

CAC 40-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im CAC 40 ist die Saint-Gobain-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4 061 369 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit 353,998 Mrd. Euro die dominierende Aktie im CAC 40.

Dieses KGV weisen die CAC 40-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,74 erwartet. Die Engie (ex GDF Suez)-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,29 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at