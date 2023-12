CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 fällt am Mittwochnachmittag zurück

Um 15:41 Uhr verliert der CAC 40 im Euronext-Handel 0,06 Prozent auf 7 570,36 Punkte. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,367 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,272 Prozent auf 7 595,25 Punkte an der Kurstafel, nach 7 574,67 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des CAC 40 betrug 7 604,96 Punkte, das Tagestief hingegen 7 552,29 Zähler.

CAC 40-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der CAC 40 bislang Gewinne von 0,093 Prozent. Vor einem Monat, am 20.11.2023, wurde der CAC 40 mit 7 246,93 Punkten gehandelt. Der CAC 40 lag vor drei Monaten, am 20.09.2023, bei 7 330,79 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.12.2022, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 6 450,43 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 14,80 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des CAC 40 beträgt derzeit 7 653,99 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 6 518,21 Punkte.

Blick in den CAC 40: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 49 134 Aktien gehandelt. Im CAC 40 macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 370,462 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,84 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite ist 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,94 Prozent bei der Engie (ex GDF Suez)-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at