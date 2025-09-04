LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie
|513,80EUR
|-8,10EUR
|-1,55%
WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat LVMH mit einem Kursziel von 525 Euro auf "Neutral" belassen. Chiara Battistini überarbeitete mit Blick auf die anstehenden Zahlen für das dritte Quartal ihre Schätzungen für den Luxusgüterkonzern. Angesichts der anhaltenden Volatilität sowie fehlender klarer Signale für eine positive Trendwende sei es noch zu früh für eine positivere Einschätzung der Branche, schrieb sie in ihrem am Donnerstag vorliegenden Ausblick./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 18:27 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Neutral
|
Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
525,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
517,70 €
|
Abst. Kursziel*:
1,41%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
513,80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
2,18%
|
Analyst Name::
Chiara Battistini
|
KGV*:
-
Nachrichten zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.mehr Nachrichten
|
09:29
|Börse Paris: CAC 40 liegt zum Start des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.at)
|
03.09.25
|Freundlicher Handel: CAC 40 zum Ende des Mittwochshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
03.09.25
|Mittwochshandel in Paris: CAC 40 steigt nachmittags (finanzen.at)
|
03.09.25
|Starker Wochentag in Paris: CAC 40 klettert am Mittag (finanzen.at)
|
03.09.25
|Handel in Paris: CAC 40 zum Start des Mittwochshandels in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
02.09.25
|Schwacher Handel in Paris: CAC 40 verbucht zum Ende des Dienstagshandels Verluste (finanzen.at)
|
02.09.25
|Angespannte Stimmung in Paris: CAC 40 liegt am Dienstagnachmittag im Minus (finanzen.at)
|
02.09.25
|Handel in Paris: CAC 40 verbucht Zuschläge (finanzen.at)