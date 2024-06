CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 präsentiert sich zum Handelsstart schwächer

Der CAC 40 verliert am Freitag nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

Um 09:12 Uhr verliert der CAC 40 im Euronext-Handel 0,67 Prozent auf 7 656,76 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 2,442 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,292 Prozent auf 7 685,50 Punkte an der Kurstafel, nach 7 708,02 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des CAC 40 betrug 7 656,76 Punkte, das Tageshoch hingegen 7 686,89 Zähler.

CAC 40 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den CAC 40 bereits um 1,99 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 14.05.2024, wurde der CAC 40 mit einer Bewertung von 8 225,80 Punkten gehandelt. Der CAC 40 stand noch vor drei Monaten, am 14.03.2024, bei 8 161,42 Punkten. Der CAC 40 lag noch vor einem Jahr, am 14.06.2023, bei 7 328,53 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 1,67 Prozent. In diesem Jahr erreichte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8 259,19 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 281,10 Punkten markiert.

Die Tops und Flops im CAC 40

Unter den Top-Aktien im CAC 40 befinden sich derzeit STMicroelectronics (+ 0,19 Prozent auf 40,86 EUR), Vivendi (-0,33 Prozent auf 9,77 EUR), BNP Paribas (-0,42 Prozent auf 58,97 EUR), SAFRAN (-0,65 Prozent auf 203,00 EUR) und EssilorLuxottica (-0,95 Prozent auf 204,40 EUR). Die schwächsten CAC 40-Aktien sind derweil Saint-Gobain (-2,28 Prozent auf 73,58 EUR), Kering (-1,64 Prozent auf 307,75 EUR), Veolia Environnement (-1,58 Prozent auf 29,05 EUR), Stellantis (-1,30 Prozent auf 19,42 EUR) und LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton (-0,98 Prozent auf 723,10 EUR).

Blick in den CAC 40: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im CAC 40 ist die Stellantis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 3 649 Aktien gehandelt. Im CAC 40 weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 365,940 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der CAC 40-Titel im Blick

Im CAC 40 hat die Stellantis-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3,83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Engie (ex GDF Suez)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,23 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at