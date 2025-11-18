CAC 40-Papier Crédit Agricole-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Crédit Agricole von vor 10 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Crédit Agricole-Aktie gebracht.

Crédit Agricole-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 10,01 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Crédit Agricole-Aktie investiert hätte, hätte er nun 9,995 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 162,12 EUR, da sich der Wert eines Crédit Agricole-Papiers am 17.11.2025 auf 16,22 EUR belief. Damit wäre die Investition um 62,12 Prozent gestiegen.

Der Börsenwert von Crédit Agricole belief sich zuletzt auf 49,78 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at