Crédit Agricole Aktie

Crédit Agricole für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 982285 / ISIN: FR0000045072

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Lohnende Crédit Agricole-Anlage? 28.10.2025 10:03:43

CAC 40-Papier Crédit Agricole-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Crédit Agricole von vor einem Jahr eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Crédit Agricole-Aktie Anlegern gebracht.

Am 28.10.2024 wurde die Crédit Agricole-Aktie via Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete das Crédit Agricole-Papier bei 14,11 EUR. Wer vor 1 Jahr 100 EUR in die Crédit Agricole-Aktie investiert hat, hat nun 7,090 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 27.10.2025 115,74 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 16,33 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 15,74 Prozent angezogen.

Crédit Agricole war somit zuletzt am Markt 49,75 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Crédit Agricole S.A. (Credit Agricole)mehr Nachrichten

Analysen zu Crédit Agricole S.A. (Credit Agricole)mehr Analysen

12.06.24 Crédit Agricole Buy Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Crédit Agricole S.A. (Credit Agricole) 16,30 -0,24% Crédit Agricole S.A. (Credit Agricole)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.10.25 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.10.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
25.10.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.10.25 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.10.25 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX stabil -- DAX in Rot -- Asiens Börsen letztlich leichter
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag kaum verändert, während das deutsche Börsenbarometer in die Verlustzone fällt. An den Aktienmärkten in Fernost ging es abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen