CAC 40-Papier Crédit Agricole-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Crédit Agricole von vor einem Jahr eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Crédit Agricole-Aktie Anlegern gebracht.

Am 28.10.2024 wurde die Crédit Agricole-Aktie via Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete das Crédit Agricole-Papier bei 14,11 EUR. Wer vor 1 Jahr 100 EUR in die Crédit Agricole-Aktie investiert hat, hat nun 7,090 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 27.10.2025 115,74 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 16,33 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 15,74 Prozent angezogen.

Crédit Agricole war somit zuletzt am Markt 49,75 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at