CAC 40-Papier Orange-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Orange von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Orange-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurden Orange-Anteile an der Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Orange-Anteile bei 9,72 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 10,286 Orange-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.01.2024 gerechnet (11,00 EUR), wäre das Investment nun 113,15 EUR wert. Aus 100 EUR wurden somit 113,15 EUR, was einer positiven Performance von 13,15 Prozent entspricht.

Orange markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 29,37 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at