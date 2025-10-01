Orange Aktie

Profitable Orange-Anlage? 01.10.2025 10:05:26

CAC 40-Wert Orange-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Orange von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Orange-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Die Orange-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 13,20 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das Orange-Papier investiert hätte, hätte er nun 757,863 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 13,81 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 10 466,09 EUR wert. Damit wäre die Investition 4,66 Prozent mehr wert.

Orange wurde am Markt mit 36,42 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com

