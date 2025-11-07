Engie Aktie
WKN: A0ER6Q / ISIN: FR0010208488
|Langfristige Anlage
|
07.11.2025 10:04:27
CAC 40-Titel Engie (ex GDF Suez)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Engie (ex GDF Suez) von vor einem Jahr abgeworfen
Am 07.11.2024 wurde die Engie (ex GDF Suez)-Aktie via Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 15,25 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Engie (ex GDF Suez)-Papier investiert hätte, befänden sich nun 6,560 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 06.11.2025 auf 21,35 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 140,05 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 40,05 Prozent angezogen.
Der Börsenwert von Engie (ex GDF Suez) belief sich jüngst auf 50,82 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: ERIC PIERMONT/AFP/Getty Images
|02.04.25
|Engie Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.08.24
|Engie Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.08.24
|Engie Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.24
|Engie Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.04.24
|Engie Buy
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Engie (ex GDF Suez)
|21,22
|0,28%
