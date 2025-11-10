CAC 40-Titel Michelin SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Michelin SA von vor einem Jahr verloren

Heute vor 1 Jahr fand via Börse PAR wochenend-bedingt kein Handel mit Michelin SA-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 31,39 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das Michelin SA-Papier investiert hätte, befänden sich nun 318,573 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 07.11.2025 9 053,84 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 28,42 EUR belief. Das entspricht einem Minus von 9,46 Prozent.

Der Börsenwert von Michelin SA belief sich jüngst auf 20,17 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at