CAC 40-Titel Michelin SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Michelin SA von vor 5 Jahren verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen Michelin SA-Einstiegs gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse PAR Handel mit der Michelin SA-Aktie statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 23,08 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 4,334 Michelin SA-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 24.10.2025 auf 27,91 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 120,95 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 20,95 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte Michelin SA einen Börsenwert von 19,70 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at