GNW-News: Start der vierten Auflage des The MICHELIN Guide Abu Dhabi

^* Insgesamt 56 Restaurants stehen in der Auswahl für den Guide MICHELIN Abu

Dhabi 2026

* 11 Neuheiten komplettieren die Gesamtauswahl, darunter neue Bib Gourmand-

Etablissements und acht neue ausgewählte Restaurants

ABU DHABI, Vereinigte Arabische Emirate, Oct. 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der

Guide MICHELIN Abu Dhabi 2026 präsentiert stolz in vierter Auflage die Neuheiten

in der urbanen kulinarischen Landschaft. Die diesjährige Auswahl spiegelt die

wachsende Kultiviertheit und Vielfalt der Stadt wider. Elf neue Restaurants

haben es in die Auswahl geschafft - drei davon haben eine Bib Gourmand-

Auszeichnung für ihr herausragendes kulinarisches Erlebnis zu einem exzellenten

Preis-Leistungs-Verhältnis erhalten, während drei der Etablissements ihre

Auszeichnung mit einem MICHELIN Stern verteidigen konnten.

Gwendal Poullennec, International Director von The MICHELIN Guide, sagte:?Die

Restaurantauswahl im Rahmen von The MICHELIN Guide Abu Dhabi 2026 zeigt, dass

die kulinarische Landschaft dieser lebendigen Stadt sich fortwährend

weiterentwickelt und reift, was beweist, dass Abu Dhabi jetzt nicht nur eine

kulturelle Hauptstadt ist, sondern auch eine kulinarische Destination für ein

spezielles Reiseerlebnis. Mit ihrer kulinarischen, kosmopolitischen Vielfalt hat

die Stadt eine breit gefächerte und spannende Restaurantauswahl zu bieten, die

von klassischer eleganter italienischer Küche über zeitgenössische japanische

Gerichte bis hin zu Khaleeji-inspirierten Aromen und innovativen Konzepten aus

der Fusion-Küche reichen. Die Ergänzung um diese neuen Bib Gourmand-

Auszeichnungen und die Verteidigung der Auszeichnungen mit einem MICHELIN Stern

betont das Streben der Stadt nach Exzellenz und Kreativität im

Gastronomiesektor. Angesichts der fortwährenden Entwicklung der abu-dhabischen

Restaurantszene steht die Stadt nicht nur für herausragende Kulinarik, sondern

auch für denkwürdige Erinnerungen, welche die Zukunft dieses dynamischen

Reiseziels strahlender als je zuvor erscheinen lassen."

Ein MICHELIN Stern

MICHELIN Sterne werden an Restaurants mit einer exzellenten Küche vergeben und

berücksichtigen dabei fünf universelle Kriterien: die Qualität der Zutaten, die

Harmonie der Geschmacksrichtungen, die technische Kompetenz; die Persönlichkeit

des Küchenchefs, die in seiner Küche Ausdruck findet; und, was ebenso von Belang

ist, die Schlüssigkeit des Konzepts im Hinblick auf das gesamte Menü und den

zeitlichen Ablauf. In der dynamischen Welt der Gastronomie ist die Wahrung von

Exzellenz Jahr um Jahr eine echte Herausforderung. Dies setzt nicht nur

Kreativität und Talent voraus, sondern auch bedingungslose Hingabe, Präzision

und Beständigkeit. Die Verteidigung eines MICHELIN Sterns ist eine der

prestigeträchtigsten Leistungen in der Branche und für die Auflage 2026 haben

drei der Restaurants einmal mehr ihr Können unter Beweis gestellt. Erth,

Hakkasan und Talea by Antonio Guida konnten ihre Auszeichnungen verteidigen.

Drei neue Bib Gourmand-Auszeichnungen

Der Bib Gourmand Award hebt Restaurants in der Auswahl hervor, die eine

hervorragende Küche zu einem exzellenten Preis-Leistungs-Verhältnis anbieten.

Das Bua Thai Café liegt verborgen in einem massiven Einzelhandelskomplex im

Herzen der Yas-Insel und fungiert als komfortabler und farbenfroher Rückzugsort

für Fans echter Thai-Küche. Das Menü hat einfache, aber dennoch aromatische

Thai-Gerichte zu bieten, darunter gegartes Ha Go, geschmackvolles Hähnchen mit

grünem Curry und das stets beliebte Mango-Reisdessert. Gäste können das

lebendige Innenambiente genießen oder wahlweise während der kälteren Monate auf

der Terrasse sitzen.

Das am Hafen Al Bateen gelegene 3Fils Abu Dhabi bringt das gefeierte Dubai-

Restaurant in die Hauptstadt und wartet mit einem großen, zeitgenössischen

japanischen Etablissement auf drei Etagen auf. Das minimalistische und moderne

Design kreiert eine entspannte, aber dennoch lebendige Umgebung, in der

Küchenchefs mit Baseballkappe moderne Gerichte wie gegrilltes Hühnerfleisch,

Garnelen und Sashimi direkt an der offenen Küche zubereiten. Das Dessert?Take

Me To The Moon" ist ein wahr gewordener Traum für Schokoladenfans.

Das Goldfish befindet sich im Zentrum der beeindruckenden Marina Mall, in der

Akmal Anuars modernes japanisches Restaurant, eine Schwesterfiliale des

Originals in Dubai, für Gourmetfreude sorgt. Das dynamische und

abwechslungsreiche Menü hat eine Auswahl von Sushi, schmackhaften Spießen und

größeren Gerichten wie Ramen, Wagyu-Burgern und würzigen Nudeln zu bieten. Die

großzügigen Portionen gewährleisten ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und

machen das Restaurant zum idealen Ort, um nach dem Shopping neue Energie zu

tanken.

Acht neue Restaurants in der Guide-Auswahl

Das Cipriani Dolci hat all die smarten und eleganten Merkmale zu bieten, die man

mit dem Name Cipriani assoziieren würde, allerdings mit einem charakteristischen

Abu-Dhabi-Flair. Dieses Restaurant in der unteren Eben der Marina Mall ist ein

begehrter Ort zum Frühstücken, Brunchen, Lunchen und für kleine Appetithappen

mit täglichen Spezialgerichten und sogar Pizza auf der Karte. Gäste können als

süße Belohnung während des Einkaufens oder zur Abrundung einer köstlichen

Mahlzeit eine feine Auswahl von Kuchen, Gebäck und köstlichen hausgemachten

Eiscremes genießen.

Das Antonia ist ein bezauberndes italienisches Restaurant mit Strandlage, das

einen Ausblick auf die azurblauen Gewässer des Persischen Golfs von Mamsha Al

Saadiyat offeriert. Das Ambiente bringt den Charme eines amerikanischen

Pizzaimbisses auf den Punkt, die Speisekarte ist jedoch rein italienisch

gehalten, mit großzügigen Portionen Carpaccio, klassischer Pastagerichte und vor

allem der charakteristischen Sauerteig-Pizza auf Basis eines fünfzig Jahre alten

Teigrezepts. Tiramisu ist ein Dauerbrenner-Dessert, das jede Mahlzeit zur Feier

des italienischen Komfortküche in einer entspannten, malerischen Kulisse

komplettiert.

Das Novikov Abu Dhabi in The Galleria Mall auf der Insel Al Maryah ist die

lokale Vertretung der bekannten weltweiten Franchisekette. Hier dreht sich alles

um mediterrane Küche mit Highlights wie täglich frisch gemachter Pasta,

fachmännisch zubereitetem Fisch, gegrilltem Gazpacho und einer köstlichen

Beerentarte. Das Mittagsmenü hat ein tolles Preis-Leistungs-Niveau, und dank der

?à la carte"-Auswahl ist für jeden Geschmack etwas dabei. Die kulinarische

Erfahrung wird durch ganztätige angenehme Live-Pianomusik veredelt.

Das Villa Mamas unter der Leitung von Bahraini-Küchenchef Roaya Saleh hat die

kulinarische Landschaft Abu Dhabis mit seiner eleganten Khaleeji-inspirierten

Küche auf einzigartige Weise geprägt. Die Innenausstattung erinnert an einen

Wintergarten voller Pflanzen, farbenfroher Artefakte, frischem Obst und Regalen

mit hausgemachten Gewürzen, Sirupen und Kochbüchern. Die Speisekarte hat

beliebte regionale Geschmacksrichtungen und Gerichte zu bieten, darunter

Hähnchen-Machboos und Hummus mit Lammfleischwürfeln, die in einer heimeligen und

edlen Umgebung serviert werden.

Das Taparelle ist eine optisch markante Location im progressiven Viertel Manarat

Saadiyat, der Dreh- und Angelpunkt Abu Dhabis in Sachen Kunst, Kultur und

Gemeindeveranstaltungen. Die Terrasse ist ein idealer Ort für Mahlzeiten in

lässiger Runde, und das samstägliche Brunchen erfreut sich besonderer

Beliebtheit. Die Speisekarte ist eine kreative Fusion aus französischer und

italienischer Küche mit Gerichten wie Jakobsmuscheln mit Grenobloise-Sauce,

Ochsenschwanzragout und knusprigem geschmortem Seebarsch.

Das Pincode by Kunal Kapur lädt Gourmetfreunde zu einem Erlebnis von Starkoch

Kunal Kapurs moderner Interpretation gehobener indischer Streetfood-Küche ein.

Das Restaurant in The Galleria Mall mit seinem stylischen Ambiente präsentiert

sich in einer Ausstattung mit reichhaltigen Materialien und sepiafarbenen,

schwarzen und weißen Wandverkleidungen, die von schlichter kolonialer Eleganz

zeugen.

Das Strawfire by Ross Shonhan markiert das dynamische Debüt des australischen

Kochs Ross Shonhan in Abu Dhabi, bei dem die feurige offene Küche synchron zu

den Klängen eines Live-DJs auf sich aufmerksam macht. Im Fokus steht die Küche

im Warayaki-Stil, bei der Mahlzeiten mit brennendem Stroh kurz?angesengt"

werden, um einzigartige Geschmacksrichtungen zu kreieren. Zu besonders

charakteristischen Menüs zählen unter anderem Garnelentoast, chilenischer

Seebarsch mit Miso-Glasur und Spaghetti Mentaiko, während die Terrasse und

offene Küche für Show und Komfort sorgen. Das Erlebnis wird durch spezielle

Cocktails, eine Auswahl von Sake und ein Team, das jeden Abend zu einem

unvergesslichen Moment macht, abgerundet.

Das Sand & Koal hat ein luxuriöses kulinarisches Erlebnis mit Strandlage in

einem Gartenpavillon mit Blick auf den Präsidentenpalast und den glitzernden

Persischen Golf zu bieten. Der perfekte Ort, um den Sonnenuntergang bei einem

Getränk zu genießen, gefolgt von Spezialitäten, die mit Feuerholz zubereitet

wurden. Die Speisekarte wartet mit köstlichen Steaks, einem?Reef and Beef"-

Surf&Turf-Gericht sowie großzügigen Meeresfrüchteplatten zum gemeinsamen

Verspeisen auf. Desserts wie geräuchertes Schokoladenmousse und Feigentarte

runden das Erlebnis süß ab, sodass sich diese Location ideal für einen

romantischen Abend eignet.

Jedes dieser Restaurants bringt sein ganz eigenes Flair in die lebendige

kulinarische Landschaft Abu Dhabis ein und trägt zu der wachsenden Reputation

der Stadt als kulinarische Destination von Weltrang bei.

Special Awards

Mit den Special Awards hebt The MICHELIN Guide die diversen Beiträge in der

gesamten Gastronomie hervor, um die begabtesten und motiviertesten Personen zu

würdigen.

Strawfire by Ross Shonhan wird mit dem Exceptional Cocktail Award ausgezeichnet,

da der australische Küchenchef Ross Shonhan mit seinem Debüt in Abu Dhabi für

ein feuriges Live-Erlebnis mit energiegeladenen Vibes sorgt, während eine

entspannte Cocktailbar unter der Leitung von Maria Luz Garcia und Mahesh Dhami

mit klassischen und kreativen Kreationen aufwartet, die durch köstliche Snacks

und einen aufmerksamen Service abgerundet werden, und laut unseren Testern stets

für ein besonders Erlebnis sorgen.

Der Young Chef Award geht an das Villa Toscana im Hotel St. Regis. Unsere Tester

kamen zu dem Schluss, dass klassische toskanische Gerichte, die von Spaghetti

alle vongole über veal Milanese bis hin zu herausragendem Tiramisu reichen, hier

mit herausragender Fachkompetenz und Leidenschaft hergestellt werden. Das Können

des Teams und der rustikale Charm des Restaurants sorgen für den authentischen

Geschmack der Toskana.

Ray's Grill erhält den Service Award für seine begeisternde, einladende und

aufmerksame Gastfreundlichkeit. Die Location im 63. Stockwerk des Conrad Etihad

Towers Hotel zeichnete sich laut unserer Tester durch seine nahtlos servierten

Mahlzeiten aus, die zu einem unübertroffenen kulinarischen Erlebnis mit

fachkompetent zubereiteten Steaks und beeindruckender Aussicht beitragen, sodass

sich alle Gäste stets willkommen und beachtet fühlen.

Der Opening of the Year Award geht an das 3Fils Abu Dhabi, das die Messlatte für

die Stadt seit seiner Eröffnung im vergangenen Juli hoch gesetzt hat. Unsere

Tester waren von dem Restaurant in dem dreistöckigen Gebäude am Hafen Al Bateen

Marina und seinen modernen japanischen Gerichten immens beeindruckt. Dieser

Standort, der mit dem Original in Dubai verwandt ist, ist weitaus größer und

sorgt mit seinem Service, seiner Atmosphäre und seinen Speisen für Entspannung

und gute Laune.

