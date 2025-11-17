CAC 40-Papier Michelin SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Michelin SA von vor 3 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Michelin SA-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurde das Michelin SA-Papier via Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 25,99 EUR wert. Investoren, die vor 3 Jahren 100 EUR in die Michelin SA-Aktie investierten, hätten nun 3,848 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Anteils am 14.11.2025 auf 28,43 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 109,39 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +9,39 Prozent.

Am Markt war Michelin SA jüngst 20,18 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at