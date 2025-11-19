Publicis Aktie
WKN: 859386 / ISIN: FR0000130577
Lukrativer Publicis-Einstieg?
|
19.11.2025 10:05:09
CAC 40-Titel Publicis-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Publicis von vor einem Jahr bedeutet
Vor 1 Jahr wurden Publicis-Anteile an der Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Publicis-Papier bei 99,30 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 10,070 Publicis-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Publicis-Aktie auf 84,42 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 850,15 EUR wert. Das entspricht einer Abnahme von 14,98 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Publicis bezifferte sich zuletzt auf 21,64 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
